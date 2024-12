Bufere di neve: provinciale 87 “Montesangrina” da Capracotta a Staffoli chiusa al traffico

A causa di tormente e accumuli di neve, la Provincia di Isernia comunica che il tratto di strada provinciale 87 “Montesangrina” da Capracotta a Staffoli resterà chiuso a partire dalle 23 di questa sera, 24 dicembre, fino alle 5 di domani mattina.

Questa chiusura si aggiunge a quella già prevista per stanotte lungo il tratto della provinciale tra Guado Liscia e Capracotta. Il Comune dell’Alto Molise resterà comunque raggiungibile da Pescopennataro e Castel del Giudice, percorrendo la S.P. Istonio-Sangrina in direzione Colonnetta.

«La decisione è stata presa d’accordo con il servizio neve della Provincia di Isernia a causa delle bufere in corso e degli accumuli di neve presenti in diversi tratti della stessa Strada provinciale. – commenta il sindaco di Capracotta, Candido Paglione – Capracotta resta comunque raggiungibile percorrendo la S.P. Istonio Sangrina da Pescopennataro e da Castel del Giudice passando per il bivio Colonnetta».

foto di repertorio