Buon compleanno a Pasquale Di Ciocco: spegne oggi 50 candeline

Spegne oggi – 30 novembre – le 50 candeline. Un traguardo importante per il Super Mario dell’alto Molise, in arte Pasquale Di Ciocco. Un messaggio speciale arriva dalla moglie Loredana e dalle stupende figlie Giada e Giorgia.

“Tu, maestro di vita…Di papà ce n’è uno solo e nessuno è come te…hai un cuore grande come una casa e hai fatto sempre il massimo per noi, senza chiederci nulla in cambio…Se tu non ci fossi, noi ti inventeremmo, anche se la mamma ha detto che ti farebbe qualche piccola modifica! Goditi questo giorno tutto dedicato a te…infiniti auguri per i tuoi primi 50 anni”.

A Pasqualino le congratulazioni più sentite anche da parte della redazione de l’Eco online.