Oggi le toccherà spegnere qualche candelina e per l’occasione arrivano, attraverso le colonne dell’Eco on line, i più cari auguri di compleanno per Stefania Meo di Castelguidone. Buon compleanno dalla mamma, dal papà, da Lorenzo e dal suo piccolo Leonardo, dai suoceri, gli zii, i due compari pazzi e da tutta la famiglia. Auguri anche dalla redazione dell’Eco.