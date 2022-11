Buona la prima per gli Esordienti di mister Delli Quadri: bel gioco e risultato pieno

Esordio positivo, nel pomeriggio di oggi al “Civitelle”, per la squadra messa in campo da mister Michelino Delli Quadri. Prima di campionato per gli Esordienti, contro i pari età della Aesernia B di Isernia.

Il primo dei tre tempi previsti dal regolamento di categoria finisce uno a zero per l’Agnonese con un gol di Enrico Di Carlo di Schiavi di Abruzzo che ribatte in rete una palla respinta in maniera imprecisa dai difensori avversari.

Nel secondo tempo mister Delli Quadri schiera un’altra formazione che riesce ad andare in rete per tre volte, con una doppietta di Jacopo Porfirio e il terzo gol siglato da Matteo Tinaburri di Bagnoli del Trigno.

Terzo tempo, con la partita ormai vinta forte dei primi due tempi archiviati positivamente, il mister effettua diverse prove, spostando i giocatori in diverse zone del campo alla ricerca dei ruoli più congeniali. Test che saranno utili per il futuro. Il terzo tempo va alla squadra ospite, finisce 0-1 infatti, ma non cambia il risultato complessivo della partita che vede quindi la prima vittoria all’esordio per i ragazzi 2010 e 2011, guidati dal capitano Rodolfo Comegna. Buona la prima dunque e in bocca al lupo agli Esordienti di mister Delli Quadri per il proseguimento del campionato.

«Ho assistito alla partita, complimenti mister Michelino: bel gruppo, bravi nel comportamento, tecnicamente validi; ci possiamo prendere belle soddisfazione. – commenta il responsabile del settore giovanile Fernando Sica – Un grazie ai genitori presenti numerosi sugli spalti a fare il tifo per tutta la squadra, nonostante la pioggia e il freddo. Erano diversi anni che non si vedevano tanti genitori presenti. Complimenti per la fiducia che ci avete dato e ci auguriamo anche nel seguito del campionato la vostra presenza ci spronerà a fare sempre meglio».