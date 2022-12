Caccavonesi a Roma, il conviviale natalizio che si rinnova da anni nella Capitale

Si è celebrata domenica a Roma, presso il ristorante “Il Postiglione”, la tradizionale festa prenatalizia dei caccavonesi. La comunità originaria di Poggio Sannita che però vive nella Capitale per motivi di lavoro è molto attaccata alle proprie tradizioni e la cena di domenica si inserisce proprio in questo filone di iniziative tese a mantenere vivo il legame con la terra natia.

«Accolti dalla consueta ospitalità del padrone di casa, il caro amico Nicola Butiniello e dalla abituale cortesia del personale operante nel ristorante, la giornata ha assunto i connotati di una vera e propria festa. – spiegano i caccavonesi che hanno preso parte al conviviale – Tra pietanze gustose, “Il Postiglione” da anni rappresenta un punto di eccellenza della cucina della capitale,vini d’annata, perché come diceva Wolfgang Goethe “la vita è troppo breve per bere vini mediocri”, poesia e musica, i caccavonesi hanno celebrato l’avvicinarsi della festa del Natale in allegria. Una giornata di cui serbare memoria – chiudono gli amici di Poggio Sannita che vivono a Roma – e che ha ancora una volta sottolineato l’importanza di ritrovarsi come comunità, unita da valori e tradizioni antiche».