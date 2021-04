Caccia di selezione al cinghiale, l’Atc Vastese avvia il monitoraggio

«Nei giorni 9,10 e 11 aprile tutti i censitori/selecontrollori iscritti alle squadre dell’Atc Vastese, ai sensi del regolamento regionale per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati, sono tenuti a partecipare al monitoraggio del cinghiale (cervo e capriolo solo per chi in possesso della qualifica alle specie) nei punti di osservazione indicati nella mappa, gli stessi utilizzati nei precedenti censimenti, ognuno nella zona assegnata alla squadra di appartenenza».

E’ il messaggio inviato dall’Ambito territoriale di caccia del Vastese ai capisquadra delle squadre di caccia al cinghiale.

Il medesimo Atc ha fornito delle indicazioni «necessarie a uniformare, per quanto possibile, le suddette attività».



Date e orari.

· Le date fissate per i censimenti sono quelle di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 aprile,

· Nella giornata di venerdì 9 si effettuerà unicamente il censimento al tramonto (dalle 18 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno).

· Nella giornata di sabato 10 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle 8:45) ed al tramonto (dalle 18 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno),

· Nella giornata di domenica 11 si effettuerà il censimento all’alba (dalle ore 5:45 alle 8:45), mentre quello al tramonto (dalle 18 fino a quando le condizioni di luminosità lo consentiranno) verrà effettuato SOLAMENTE se, per motivi climatici, dovesse saltare una delle sessioni precedenti.

«La postazione va raggiunta in tempo utile per poter avviare le attività di rilevamento all’orario indicato. – aggiungono dall’ambito del Vastese – Si richiede a tutte le squadre di comunicare all’Atc Vastese i nomi dei componenti della squadra che parteciperanno al censimento, entro il giorno 8 aprile possibilmente a mezzo e-mail : atcvastese@gmail.com».

ALLEGATI E DOCUMENTAZIONE QUI