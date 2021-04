Serie D, ennesimo rinvio: slitta a data da destinarsi Agnonese – Tolentino

Ancora un rinvio dettato da calciatori risultati positivi al Covid. E’ quello accordato dal Dipartimento Interregionale all’Olympia Agnonese che domenica 11 aprile sarebbe dovuta scendere in campo per la sfida contro il Tolentino, gara valevole per l’8^ giornata di ritorno del campionato di serie D (girone F). Con l’ennesimo rinvio salgono a quattro le gare che l’undici di Antonio Di Rosa sarà costretto a recuperare nelle prossime settimane.

