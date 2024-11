Caccia selettiva ai cervi, Monaco su sentenza Consiglio di Stato: «Prima vittoria, continueremo a vigilare»

«La sentenza del Consiglio di Stato che oggi ha bloccato la delibera della Giunta regionale che prevede l’abbattimento di 469 cervi è una prima vittoria che premia la determinazione di tutte le associazioni e di tutti i cittadini che si sono spesi per evitare il massacro degli animali».

E’ quanto ha dichiarato il Consigliere Regionale Presidente del Gruppo AVS Alessio Monaco, a margine dei lavori in Consiglio appena appresa la notizia, e aggiunge: «Stiamo cercando in tutti i modi di evitare un grave danno di immagine alla nostra Regione Verde d’Europa, salvando la nostra fauna, in particolare i cervi, che rappresentano una attrazione turistica per i nostri territori, sono tanti gli avventori che cercano questi innocui animali divenuti, insieme all’orso d’Abruzzo, simboli della nostra Regione; io stesso ho chiesto di poter accrescere la loro presenza nel territorio del mio Comune, Rosello. Sicuramente continueremo a vigilare, confrontandoci con la maggioranza e le associazioni degli agricoltori e dei cacciatori perché il traguardo non è stato raggiunto. Intanto abbiamo dimostrato che le motivazioni e le valutazioni fatte fino ad ora non sono giuste, si possono trovare tantissime altre soluzioni che consentono di vivere in armonia con la natura che ci circonda e che adesso più che mai ha bisogno di essere salvaguardata».