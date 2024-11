Cade da un albero, elisoccorso a Celenza sul Trigno: ferito trasportato in ospedale a L’Aquila

Giornata intensa per il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo: tre interventi in montagna. Nel corso della giornata odierna, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha gestito tre interventi in diverse località della regione, portando soccorso a persone in difficoltà in ambiente impervio e non.

Il primo intervento si è svolto nel primo pomeriggio presso la Falesia di Pennadomo (CH), dove un climber è caduto riportando un trauma alla caviglia. Sul posto è intervenuto l’Elisoccorso di Pescara, che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito all’ospedale di Chieti per le cure necessarie.

Un secondo intervento è stato effettuato a Celenza sul Trigno (CH), dove una persona è caduta da un albero, riportando diverse ferite. L’Elisoccorso di stanza a L’Aquila ha trasportato il ferito all’ospedale di Chieti.

Infine, sul Monte Velino, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto per supportare un escursionista che aveva smarrito il sentiero dopo aver tentato di recuperare il suo zaino caduto dalla vetta del Monte Cafornia. Quattro tecnici di Soccorso Alpino hanno raggiunto l’escursionista, mentre il TCO (Tecnico di Centrale Operativa) del Soccorso Alpino e Speleologico è rimasto in costante contatto con lui, guidandolo da remoto verso il sentiero e monitorando la sua posizione grazie alla coordinate fornite. L’uomo è stato così indirizzato sul sentiero corretto e riportato in sicurezza all’auto.