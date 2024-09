Cade da un ponteggio, uomo trasferito in ospedale dall’eliambulanza

E’ caduto da un ponteggio mentre era intento ad imbiancare all’interno di un garage. Un uomo, di nazionalità italiana, originario del posto ma residente a Roma, sulla cinquantina, è stato trasferito in ospedale a Pescara dall’eliambulanza.

L’incidente sul lavoro a Schiavi di Abruzzo, nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle ore 13. L’uomo, dalle prime ricostruzioni trapelate, stava effettuando dei lavori di tinteggiatura all’interno di un garage alle porte del paese quando, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra da un’altezza di almeno un paio di metri, da un ponteggio.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei presenti. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 di Castiglione Messer Marino che ha stabilizzato l’uomo e lo ha trasferito presso il locale campo sportivo dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso. Il velivolo ha caricato a bordo il ferito e lo ha trasferito presso l’ospedale di Pescara per le cure del caso.

All’arrivo dei soccorritori l’uomo era cosciente e in grado di rispondere alle domande del personale sanitario. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri, di Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino, per le eventuali incombenze del caso.