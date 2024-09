Scuola, l’agnonese Ida Cimmino alla guida dell’istituto ‘Molise Altissimo’ di Carovilli

Ida Cimmino, classe ’71, è la nuova dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo ‘Molise Altissimo’ di Carovilli. La nomina è avvenuta nei mesi scorsi. Subentra a Maria Rosaria Vecchiarelli che si occuperà esclusivamente dell’Istituto Omnicomprensivo di ‘G.N.D’Agnillo’ Agnone. In precedenza, la Cimmino, ha ricoperto il ruolo da dirigente scolastico in provincia di Macerata presso l’Istituto Ipsia ‘Enzo Frau’ di Sarnano per poi essere trasferita a Bojano dove ha diretto l’Istituto Comprensivo ‘Amatuzio Palllotta’. Laureata in Lettere Moderne, Filosofia e Storia, la Cimmino, prima di aver vinto il concorso da dirigente, è stata docente in vari istituti scolastici di Agnone dove riveste anche la carica di presidente del Centro Studi Alto Molise.

