Cade dalla scala a Schiavi, rendez-vous con l’eliambulanza a Castiglione causa maltempo

Un incidente domestico in una frazione di Schiavi di Abruzzo mette in luce la difficoltà di raggiungere l’Alto Vastese anche in caso di emergenza urgenza.

Questi i fatti: un giovane uomo originario di Schiavi di Abruzzo stava svolgendo dei lavori presso l’abitazione di famiglia in una frazione del centro montano. Dalle prime ricostruzioni pare sia caduto all’indietro da una scala a pioli. Soccorso in un primo momento dai parenti più prossimi, gli stessi hanno immediatamente lanciato l’allarme. L’equipaggio del 118 del distretto sanitario di Castiglione Messer Marino si è portato sul posto. Il sospetto trauma addominale con interessamento della schiena ha fatto optare per un trasferimento in ospedale del paziente mediante l’eliambulanza. Il velivolo, ed è questa la notizia, non è stato in grado di raggiungere Schiavi di Abruzzo a causa delle avverse condizioni meteo. L’elicottero è infatti atterrato presso il campo sportivo di Castiglione Messer Marino, dove è avvenuto il rendez-vous con l’ambulanza proveniente da Schiavi. Il paziente, cosciente al momento del decollo, è stato trasferito in ospedale, presumibilmente a Vasto, per tutti gli accertamenti del caso.