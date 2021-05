Un’altra segnalazione, dopo quella di Agnone, per due cagnolini che cercano casa, arriva da Schiavi di Abruzzo. «Sabato a Salce ho trovato loro due, abbandonate. – spiega Milena Pinti – Per ora li ha in custodia mio padre, li abbiamo tolti dalla strada per proteggerli dai lupi, ma dobbiamo trovare una famiglia che li adotti. Per contatti 3406787368».

Correlati