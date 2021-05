Piano Scuola Digitale, istituto Carovilli si laurea campione regionale

Buone pratiche della didattica digitale, la classe IV dell’Istituto Comprensivo ‘Molise Altissimo’ di Carovilli, si è aggiudicata (nuovamente) la vittoria regionale del concorso ‘Piano Scuola Digitale’ indetto dal Ministero dell’Istruzione.

Gli studenti dell’Istituto Molise Altissimo di Carovilli

“Una grande soddisfazione – dichiara la dirigente scolastica, Maria Rosaria Vecchiarelli – sia per la portata della competizione sia perché il lavoro messo in campo dalle insegnanti Paola Palumbo e Rosalba Carnevale, è stato improntato su metodologie inclusive come il cooperative learning, il tutoring e il peer to peer”.

La scuola di Carovilli è salita sul gradino del podio grazie ad un lavoro sulla Shoah vissuta a misura di bambino grazie alla realizzazione della escape room, ‘il librone a righe’, mediante la quale è stato possibile coniugare il digitale con aspetti narrativi, musicali, storici, artistici e ludici.

Il lavoro, illustrato dalla studentessa Flavia Finelli, ha entusiasmato la commissione che di seguito ha sancito la vittoria in ambito molisano dell’Istituto ‘Molise Altissimo’.

La prossima tappa sarà la fase nazionale, finestra importante che regalerà l’ennesima occasione di confronto e soprattutto di crescita agli studenti di Carovilli.