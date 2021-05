Cani abbandonati ad Agnone: Pablo cerca una famiglia adottiva

L’associazione agnonese “Salviamo Anime Mica Animali – SAMA” lancia un appello alla cittadinanza:

«Questo cucciolo meraviglioso si chiama Pablo. Vagava per le strade di Agnone, pensavamo si fosse smarrito e invece si è rivelato l’ennesimo abbandono. Pablo è un maschietto di più di un anno, pesa 7 kg, è una taglia media ed è buono e tanto dolce. Ci aiutate a trovare una bellissima casa per lui? Si trova ad Agnone, Molise. Per info contattare +39 333 968 4311».

Correlati