Calcio, a 73 anni torna in campo per 90 minuti: “Peccato per la sconfitta, speravo in un pareggio”

Passione e amore per il giuoco del calcio non conoscono età. L’esempio arriva da Antonio Melloni, classe 1950, bandiera e capitano dell’Olympia Agnonese tra gli anni ’70 e ‘80, tornato ad indossare scaripini, pantaloncini e magliett con la casacca dei Donkeys Agnone nell’incontro di Molise Cup contro il Carovilli.

Entrambe le squadre militano nel campionato di Seconda categoria molisana. Nel pomeriggio di sabato, al ‘Civitelle’, la partita che ha visto l’ormai 73enne tornare in campo per 90 minuti, nel ruolo di portiere, complice l’assenza del numero uno titolare e della sua riserva. L’incontro è terminato 13-2 per il Carovilli, ma poco importa visto che a fine gara l’ex bandiera dell’Agnonese l’ha presa con filosofia. “Peccato, pensavo almeno ad un pareggio. Scherzi a parte la colpa della sconfitta è solo mia. Complimenti al Carovilli, ma ci rifaremo, potete scommetterci”, ha detto Melloni che in passato ha ricoperto anche i ruoli di allenatore e presidente dell’Agnonese, club fondato nel 1967.