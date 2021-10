Calcio, a Pietramontecorvino l’Agnonese dà lo start al mese verità

Inizia questo pomeriggio in provincia di Foggia il mese verità per l’Olympia Agnonese seconda forza e miglior attacco (28 reti) dell’Eccellenza molisana. I ragazzi di Michele D’Ambrosio, senza l’attaccante Amadou Konè infortunato (ne avrà per almeno altri 10 giorni), sono di scena a Pietramontecorvino un’ottantina di chilometri da Manfredonia, città natale del tecnico granata. Una partita, quella contro i pugliesi, sulla carta abbordabile ma che al tempo stesso nasconde una serie di insidie. I foggiani stazionano a metà classifica con 10 punti di cui 9 conquistati nel proprio fortino, che con la fisicità della rosa, rappresenta il punto di forza del team allenato da Giuseppe D’Angelo.

La rifinitura svolta ieri mattina al ‘Civitelle’

In casa Agnonese torna l’enfant prodige Basilio Antonelli dopo il turno di squalifica rimediato con l’Altilia Samnium. In trasferta gli altomolisani hanno sempre vinto mantenendo il passo della battistrada Termoli distante due lunghezze. In Puglia, capitan Litterio e compagni danno lo start ad un ciclo di gare che porterà l’Olympia ad affrontare in sequenza l’Isernia nel derby di Coppa Italia atteso mercoledì al Civitelle, domenica 7 novembre l’Aurora Ururi, ed ancora il Real Guglionesi (14 novembre), il ritorno dei quarti di finale di Coppa (17 novembre), il Campodipietra (21 novembre) in campionato, fino ad arrivare a sabato 27 novembre quando al Cannarsa è previsto il big-match contro i giallorossi del Termoli. Insomma un mese assai impegnativo che dirà la reale forza dei ragazzi del presidente Mario Russo che a questo punto non possono più nascondersi, sempre a patto di uscire indenni dal rettangolo di Pietramontecorvino.