Calcio: Agnonese – Termoli, al ‘Civitelle’ la supersfida dell’Eccellenza molisana

Termoli per la serie D, Agnonese per la seconda piazza che nei play-off assicura la disputa delle gare tra le mura amiche. Al ‘Civitelle’ (ore 15) di scena il big-match della 27esima giornata tra granata e giallorossi. Una sfida che fino a tre settimane fa si è rivelata un avvincente testa a testa in classifica generale. Poi in casa Olympia qualcosa si è inceppato (due sconfitte e un pareggio) e gli adriatici hanno preso il largo portandosi a +8 punti da quella che è stata la maggiore antagonista dei giallorossi.

Di fatto in alto Molise si scontrano due squadre che nel corso della stagione hanno dato spettacolo e regalato emozioni. Inoltre di fronte le migliori difese del torneo (15 reti subite) e due dei migliori attacchi (80 gol Termoli, 75 l’Agnone). All’andata terminò con un secco 4-0 per i padroni di casa, ma nel pomeriggio sarà altra musica, assicura Mario Russo presidente dei Grifoni, che insieme alla dirigenza, tiene particolarmente al confronto. Inutile dire che gli occhi saranno puntati sui due marcatori principi, ovvero Francesco De Filippo (36 gol) per il Termoli e Crescenzo Picozzi (20) per l’Agnonese. La società di casa ha indetto la ‘Giornata granata’ quindi al botteghino non saranno validi gli abbonamenti. Dalla costiera previsti almeno un centinaio di tifosi pronti a sostenere l’undici allenato da Raffaele Esposito. Il servizio d’ordine affidato alla compagnia dei Carabinieri di Agnone. Arbitra Alessio Amadei della sezione di Terni, mentre i due assistenti sono Marco Palazzo e Gianluca De Santis entrambi della sezione di Campobasso.

Tutte le gare di oggi: Altilia-Guglionesi; Bojano-Isernia; Campobasso 1919 – Venafro; Castel di Sangro-Gambatesa; Cliternina-Campodipietra; Agnonese – Termoli; Pietramontecorvino-Ururi; Sesto Campano-Volturnia.