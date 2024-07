Calcio, (al momento) niente Eccellenza per l’Agnonese. E l’under Colato si accasa a Venafro

L’Olympia Agnonese inserita nel girone di Promozione. E’ quanto si legge nel comunicato emesso dal Comitato Regionale Molise il 4 luglio scorso. Il termine ultimo per iscriversi scadrà giovedì primo agosto quando si saprà quali club saranno ai nastri di partenza dei vari tornei regionali, tra cui l’Eccellenza. Nel caso in cui si dovessero verificare rinunce, il Comitato regionale valuterà le domande di ripescaggio. Tra queste potrebbe esserci quella del club alto molisano, che dopo la retrocessione dello scorso campionato, ha manifestato la volontà di iscriversi nella massima serie molisana. A presentare domanda di ripescaggio, oltre all’Agnonese, ci dovrebbero essere altre squadre, tra cui l’Aesernia.

Nel frattempo l’Agnonese saluta l’enfant prodige Riccardo Colato. L’attaccante, classe 2006, 7 reti all’attivo l’anno scorso, si è accasato a Venafro fortemente voluto dal tecnico Corrado Urbano con un passato sulla panchina dei granata in serie D. La società del presidente Patriciello ha battuto la concorrenza di altri club interessati allo juniores che tanto sta facendo parlare di sé. A Venafro, Colato troverà un altro ex Agnonese, il centrocampista Vincenzo Ricamato che ha lasciato il segno nelle cinque stagioni disputate in alto Molise (159 presenze e 37 realizzazioni).