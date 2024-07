Non solo avversari politici, Saia asfalta anche le strade

Ha preso l’abitudine di “asfaltare” gli avversari politici, grazie alle sapienti tele di contatti trasversali che riesce a tessere, nemmeno fosse la riedizione democristiana di Spiderman; è successo in Comune e anche in Provincia. Ogni tanto si ricorda di asfaltare anche le strade e in questo caso si tratta di interventi di sistemazione di arterie di collegamento comunali.

Nonostante, in barba alla legge, il Comune di Agnone non abbia un ufficio stampa, il sindaco ha aggirato il vuoto comunicativo con una nutrita campagna di propaganda, degna dell’Istituto Luce, a colpi di “post” sui social, Facebook in particolare. Foto che lo immortalano in tutte le fogge, celebre quella mentre potava una vigna che ha riportato alla memoria i covoni di grano tra le braccia possenti di un certo capo del governo di altre epoche.

Tornando all’attualità agnonese, i lavori di sistemazione viaria e i nuovi asfalti hanno interessato alcune delle numerose frazioni agnonesi. «In contrada Zarlenga intervento di bitumazione di un primo tratto stradale a cui seguirà l’intervento di sistemazione dell’altro tratto che porta fino a Mucciafera. – annuncia lo stesso sindaco Daniele Saia, in foto con l’asssessore Raffaele Masciotra – L’attenzione alle contrade per la nostra amministrazione è una costante, come dimostrato dagli altri lavori terminati in altre frazioni. In partenza anche il piano per lo sfalcio d’erba. Sono state riasfaltate anche altre vie nel centro cittadino e nuovi interventi sono in programma. Nel giro di qualche settimana riaprirà anche il tratto della panoramica. Sono tanti i progetti che abbiamo avviato in questi anni a cui stiamo dando accelerazione e presto saranno completati».