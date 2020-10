Calcio: colpo di scena in casa Agnonese, dopo il terzo ko arriva una nuova società

La terza sconfitta consecutiva e l’ultimo posto in classica passano in secondo ordine. In casa Olympia Agnonese la notizia del giorno arriva nel post gara della sfida persa contro il Notaresco per tre reti a zero. A fare il suo esordio in sala stampa è infatti il nuovo direttore sportivo granata, Antonello Strino stretto collaboratore del patron dell’Arezzo, Giuseppe Monaco, imprenditore nel settore dell’energia e originario di Capracotta. Di fatto il suo gruppo con sede nella Capitale, prenderà in mano le redini della situazione cercando di dare una sterzata al disarmante avvio di stagione. “Siamo pronti per la nuova avventura – le prime parole di Strino ai microfoni dei cronisti -. Già a partire da martedì pensiamo di far arrivare almeno quattro elementi da inserire nei vari reparti e indicati dall’ex attaccante di Roma, Lazio e Torino, Roberto Muzzi che collabora con noi da diverso tempo. Stefano Senigagliesi? Resterà al suo posto considerato che si tratta di un tecnico serio e preparato il quale ha bisogno di una rosa all’altezza per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Tutti i risultati della terza giornata del girone F: Castelfidardo – Campobasso 1-1; Agnonese – Notaresco 0-3; Atletico Fiuggi – Vastese 1-0; Aprilia – Castelnuovo 1-4; Rieti – Tolentino 0-2; Pineto – Vastogirardi 2-1; Montegiorgio – Matese 1-0; Porto Sant’Elpidio – CynthiAlbalonga 0-0; Giulianova-Recanatese 0-1.

La nuova classifica: Tolentino, Campobasso, Recanatese, Notaresco 7, Pineto, Castelnuovo Vomano, Montegiorgio 6, Vastogirardi, Fiuggi, Albalonga 4, Matese 3, Vastese (-1), Porto Sant’Elpidio, Rieti, Castelfidardo 2, Giulianova, Aprilia 1, Agnonese 0.