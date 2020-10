Calcio serie D: Agnonese – Notaresco, biglietti solo in prevendita fino le ore 12

Biglietti solo in prevendita e fino alle 12 di questa mattina per quanti vorranno seguire la sfida del ‘Civitelle’ tra Olympia Agnonese e Notaresco. Il tagliando potrà essere acquistabile presso la libreria – edicola di Sandro Ricci lungo Corso Vittorio Emanuele. IL match è valevole per la terza giornata di campionato e avrà inizio alle ore 15 e sarà diretto da Dario Acquafredda della sezione di Molfetta. Dunque confermata la chiusura dei botteghini dell’impianto, mentre necessaria l’autocertificazione per quanti desiderano assistere alla sfida. Il tutto rientra nelle disposizioni emanate dal presidente della Regione Toma per contrastare la diffusione da Covid. I tagliandi – comunicato dal quartier generale granata – saranno tutti numerati.

Società – Nel frattempo è attesa nelle prossime ore l’entrata ufficiale in società da parte di un gruppo romano che fa capo all’imprenditore di origini capracottese, Giuseppe Monaco, neo patron dell’Arezzo. Con l’operazione, ormai data per scontata, partirà anche la campagna di rafforzamento della rosa guidata dal tecnico Stefano Senigagliesi.