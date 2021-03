Calcio, ennesimo match proibitivo per l’Agnone: al ‘Civitelle’ c’è il Castelnuovo

Ennesima sfida proibitiva per i granata di Antonio De Rosa che nel pomeriggio ospitano il Castelnuovo Vomano, terza forza e secondo miglior attacco (37 reti) del campionato. Sovvertire un risultato già scritto, sarà il compito dell’undici altomolisano reduce da dieci sconfitte consecutive e ancora a secco di vittorie. L’avversario odierno è sicuramente il peggiore che potesse capitare a granata in un momento come questo. Tuttavia correrà l’obbligo provare ad invertire marcia. Lo impone la graduatoria che vede l’Olympia distaccata di dieci lunghezze dalla terz’ultima posizione che dovrebbe assicurare i play-out. Va ricordato come i Grifoni hanno due gare da recuperare, circostanza che tiene accesa la speranza di una rimonta miracolosa. L’undici che scenderà in campo non dovrebbe differire da quello visto in azione mercoledì nel recupero contro il Giulianova.

La gara Agnonese – Castelnuovo sarà trasmessa (ore 14,20) in diretta streaming sulla pagina facebook del club di viale Castelnuovo. Il commento affidato a Pasquale Sica. L’arbitro della contesa il signor Edoardo Papale di Torino. Il fischio di inizio previsto alle ore 14,30.

Le altre gare della IV giornata di ritorno: Aprilia-Matese; Porto Sant’Elpidio-Recanatese (rinviata); Fiuggi-Notaresco; Castelfidardo-Albalonga; Montegiorgio-Campobasso; Pineto-Vastese (rinviata); Giulianova-Tolentino; Rieti-Vastogirardi