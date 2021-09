Calcio: esordio vincente per l’Agnonese, in esterno battuto il Campobasso 1919

Nell’esordio stagionale in Eccellenza, vittoria all’inglese per l’Olympia che in esterno supera il Campobasso 1919. I gol vittoria portano la firma di Kone e Picozzi. I padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore a tre minuti dal triplice fischio finale sul risultato di 1-0 per i granata. Domenica prossima l’Agnonese debutta davanti al pubblico di casa contro il Sesto Campano. Gli altri due anticipi della prima giornata hanno visto i successi di Sesto Campano e Campodipietra su Bojano e REal Guglionesi con l’identico risultato: 1-0.

