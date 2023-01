Calcio femminile: Daniela Sabatino lascia la Fiorentina, torna in campo con il Sassuolo

«E come un fulmine a ciel sereno si chiude il mio primo capitolo Fiorentina». La bomber nata ad Agnone e originaria di Castelguidone, nell’Alto Vastese, Daniela Sabatino, annuncia così la fine del suo rapporto calcistico con il club viola e il passaggio, o meglio il ritorno, al Sassuolo.

«Sono stati anni forti, vissuti intensamente insieme a gioie, soddisfazioni e dispiaceri e soprattutto dove ho sempre dato e sono sempre stata tutta me stessa, in ogni allenamento, in ogni partita onorando sempre questa maglia, fino all’ultimo giorno. – continua Bomber Saba – Ma ho ancora voglia di divertirmi, giocare e mettermi in gioco dentro quel rettangolo verde. Voglio ringraziare tutte le mie compagne per l’affetto dimostrato, in particolar modo “Mira”(Vero) per avermi fatto sempre ridere, supportato ed insegnato anche diverse lingue. A tutte faccio un mega In Bocca al Lupo!!! Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano per questa società: cuochi, camerieri, staff sanitario, nutrizionista, fotografi, autisti, portinai, le mitiche magazziniere che coccolano ogni singola ragazza e non solo, i dirigenti passati e quelli arrivati, lo staff e il mio mitico preparatore Alessandro che ho tartassato in tutti questi anni.

Grazie ai tifosi che, sia in allenamento che durante le partite, mi hanno sempre fatto sentire il loro supporto e non ho mai conosciuto delle persone così innamorate. Un Grazie Immenso alla mia famiglia, alle persone vicine ed agli amici che in questi lunghi mesi mi sono sempre stati accanto, sostenuta nonostante i miei malumori, incoraggiata e capita. Ed infine ma non per importanza, voglio ringraziare il Direttore Barone per la stima e rispetto reciproco dimostrato, per le chiacchierate che abbiamo avuto e per aver capito i valori e l’amore che ho per questo sport. Ora… ora si apre un nuovo capitolo per me e non vedo l’ora di iniziare e rimettermi in gioco. Ringrazio la società Sassuolo per la stima e fiducia dimostrata fin da subito. Bisogna lavorare duro per ottenere risultati importanti e sono più che mai pronta e a disposizione».