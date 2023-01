L’Eco de l’Alto Molise-Vastese torna in edicola: prenota una copia del mensile

Un numero ricco di interviste, approfondimenti e curiosità. E’ quello de l’Eco de l’Alto Molise – Vastese in uscita domani nelle edicole cittadine. In questa edizione vetrina particolare sugli eventi del mese di dicembre, ma non solo, perché nelle dodici pagine riportati i maggiori fatti del territorio a cavallo tra Molise e Abruzzo. Ed ancora, cultura, politica e sport con la pubblicazione di fotografie inedite. Non resta che correre in edicola e prenotare una copia del mensile che da oltre 40 anni informa lettori e abbonati di tutto il mondo grazie al lavoro di redattori e dell’editore, il Cenacolo Culturale ‘Camillo Carlomagno’. Sostenere l’Eco de l’Alto Molise – Vastese significa rimanere aggiornati sulle vicende che quotidianamente accadono nei vari comuni della tua area.

