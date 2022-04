Calcio femminile, l’agnonese Vanessa Di Filippo nell’under 15 Abruzzo e Molise

Una ragazza della scuola calcio di Agnone è stata convocata per partecipare ad uno stage finalizzato alla selezione della under 15 femminile “Gran Sasso” Abruzzo e Molise. Il coordinatore federale regionale del settore giovanile e scolastico della Figc, Emidio Sabatini, in riferimento all’attività di selezione femminile under 15, ha comunicato l’elenco delle convocate presso lo stadio comunale di Castel Frentano, nel Chietino, per lo stage under 15 femminile Abruzzo e Molise. Nell’elenco delle convocate anche l’agnonese Vanessa Di Filippo, della Polisportiva Olympia Agnonese, allenata con i Giovanissimi da mister Fusaro.

Giorgia Sammarone di Castiglione Messer Marino

Insieme alla calciatrice agnonese è stata convocata anche Giorgia Sammarone di Castiglione Messer Marino. La seduta di allenamento si terrà il prossimo 8 aprile, dalle ore 15, presso l’impianto sportivo di Castel Frentano.