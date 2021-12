Calcio, festa Agnonese dentro e fuori il campo. Guida trascina il Vastogirardi

Chiusura in bellezza per l’Olympia Agnonese che nell’ultima giornata di andata rifila cinque reti al Volturnia Calcio. Per i granata privi del centravanti D’Aguanno (infortunato), in gol Kone (doppietta), Antonelli, Picozzi e Gentile. Al giro di boa l’undici di Michele D’Ambrosio chiude al terzo posto in classifica generale ad un punto di distanza dalla seconda piazza mantenuta dal Campodipietra e a sei lunghezze dal Termoli.

L’undici dell’Olympia Agnonese

Dopo il largo successo riportato sulla Volturnia, giocatori e società si sono ritrovati al ristorante ‘La Panonda’ per il classico appuntamento pre-natalizio dove tra canti, balli e brindisi, il presidente del club Mario Russo ha inteso rivolgere un affettuoso buone feste a tutti. Tra i presenti anche il primo cittadino dio Agnone, Daniele Saia e il consigliere, delegato allo sport, Franco Marcovecchio che hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione per la causa granata.

Festa Olympia

A riguardo promesso il rifacimento degli spogliatoi del ‘Civitelle’ che da tempo richiedono lavori urgenti. Al tempo stesso opportuno riattivare integralmente anche l’impianto di illuminazione alimentato dal nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto dei vecchi spogliatoi. Dopo la sosta natalizia l’Agnonese tornerà in campo il 9 gennaio nell’incontro con il Campobasso 1919.

Lo staff tecnico dei granata

Nel torneo di serie D larga affermazione del Vastogirardi che grazie ad uno scatenato Michele Guida (tripletta), sempre più re incontrastato della classifica cannonieri (13 reti)e Salatino, travolge il malcapitato Nereto (4-2).

Tutti i risultati dell’Eccellenza molisana: Venafro – Guglionesi 3-1; Altilia – Isernia 2-16; Ururi-Campodipietra 1-3; Bojano-Campobasso 1919 2-1; Castel di Sangro – Sesto Campano 0-2; Cliternina – Gambatesa 0-2; Agnonese – Volturnia Calcio 5-0; Pietramontecorvino – Termoli 1-5.

La nuova classifica: Termoli (-1) 42, Campodipietra 37, Agnonese 36, Isernia 32, Venafro 29, Sesto Campano 27, Ururi 25, Guglionesi 24, Bojano 22, Pietramontecorvino, Campobasso 1919 15, Gambatesa 13, Volturnia 10, Castel di Sangro 9, Cliternina 8, Altilia 3.

I risultati del girone F di serie D (15ª giornata)



Notaresco-Montegiorgio 1-0 (65′ Maio)

Castelfidardo-Recanatese 0-2 (49’ Alessandretti, 54’ Sbaffo)

Castelnuovo Vomano-Porto d’Ascoli 1-1 (17’ D’Alessandro, 30’ Morelli)

Chieti-Pineto 1-2 (42’ Barlafante, 47’ Di Mino, 93’ Ciarcelluti)

Fano-Fiuggi 3-0 (20’ Tortori, 26’ Tortori, 85’ Varriale)

Matese-Alto Casertano 4-1 (15’ Tribelli, 61’ Galesio, 87’ Galesio, 91’ Delvecchio, 94’ Masi)

Samb-Tolentino 1-0 (47’ Fall)

Vastese-Trastevere 1-0 (41’ Alonzi)

Vastogirardi-Nereto 4-2 (20’ Guida, 43’ Guida, 46’ Salatino, 61’ Guida, 88’ Pedalino, 95′ Pedalino)

La nuova classifica: Recanatese 36, Trastevere 31, Porto d’Ascoli 28, Fiuggi 26, Notaresco 25, Pineto 24, Tolentino 23, Castelfidardo 22, Matese, Vastese 20, Chieti 18, Fano, Vastogirardi 18, Castelnuovo 17, Montegiorgio 16, Samb 15, Nereto 6, Alto Casertano 2