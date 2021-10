Calcio, goleada Agnonese contro l’Altilia. Blitz del Vastogirardi a Tolentino

L’Agnonese travolge l’Altilia Samnium e mantiene la scia del Termoli capolista. Poco più che una formalità la sfida contro i campani che al ‘Civitelle’, malgrado la buona volontà, capitolano per nove volte. Per i granata in rete Picozzi, mattatore di giornata con quattro realizzazioni, Konè (doppietta), Di Ciocco, Scorza e Tizzani. Insomma, una gara senza storia che conferma, se ce ne fosse bisogno, l’ottimo lavoro portato avanti dal tecnico Michele D’Ambrosio. Domenica prossima gli altomolisani sono attesi dalla trasferta in terra pugliese a Pietramontecorvino.

I due capitani Foschini e Litterio ad inizio gara

In serie D blitz del Vastogirardi che espugna Tolentino grazie ad un calcio di rigore trasformato dal talentuoso attaccante, Michele Guida.

Tutti i risultati del torneo di Eccellenza: Campobasso 1919 – Campodipietra 0-1; Sesto Campano – Real Guglionesi 1-2; Bojano-Pietramontecorvino 3-1; Castel di Sangro-Aurora Ururi 3-2; Cliternina – Venafro 0-3; Agnonese – Altilia 9-0; Gambatese – Isernia 0-4; Volturnia-Termoli 1-4.

La classifica: Termoli 21, Agnonese 19, Campodipietra 16, Ururi, Bojano 12, Isernia, Sesto Campano 11, Venafro 10, Guglionesi. Pietramontercovino 10, Castel di Sangro 9, Volturnia 7, Campobasso 1919 6, Gambatese 4, Altilia 3, Cliternina 1.