Calcio: il Lanciano Fc attende risposte da Andrea Di Lucente, le prossime 48 ore saranno decisive

Le prossime 48 saranno decisive. Andrea Di Lucente, patron del Vastogirardi e vice presidente della giunta regionale del Molise, dovrà sciogliere le riserve in merito alla trattativa intavolata per rilevare il Lanciano Fc, squadra neo promossa nel campionato di Eccellenza abruzzese. E’ quanto riporta il quotidiano Il Centro nell’edizione odierna. Non solo Di Lucente. Infatti a pensare al club frentano anche Antonio Mergiotti che ha ricoperto incarichi dirigenziali nel Lanciano di Fabio De Vincentiis oltre ad essere stato dg e ad del Penne. “Attendiamo risposte ufficiali ma non in eterno – ha dichiarato Nicola Mausoleo, socio di maggioranza del Lanciano – entro 48 ore al massimo”. Nel frattempo con una lettera indirizzata a città e tifosi, il presidente Ercole Pompa ha rassegnato le proprie dimissioni dalla società rossonera.

