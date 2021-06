Calcio: il Molise ritrova la serie C, sconfitte per Agnonese e Vastogirardi

Nel giorno del ritorno in serie C del Campobasso, l’Olympia cade in casa contro l’Aprilia. Al ‘Civitelle’ i granata dilapidano il doppio vantaggio di Tankulic e Sapone e, complice l’espulsione a Peijc, si fanno prima rimontare e poi soccombono (2-4) sotto i colpi dei laziali che con uno scatenato Vasco (tripletta) incassano i tre punti. A due giornate dalla conclusione della stagione, l’Agnonese si fa riprendere in classifica dal Porto Sant’Elpidio vittorioso sul Castelnuovo. Tuttavia la notizia oggi è che il Molise ritrova la serie C a distanza di 21 anni grazie all’impresa del Campobasso. I lupi infatti espugnano Rieti (1-2) e staccano il matematico pass per il campionato professionistico. Infine secca sconfitta per il Vastogirardi che a Genzano di Roma rimedia tre scoppole dall’Albalonga.

Un momento concitato della gara Agnonese – Aprilia

Tutti i risultati: Agnonese – Aprilia 2-4; Sant’Elpidio-Castelnuovo 3-2; Fiuggi-Montegiorgio 2-1; Pineto-Castelfidardo 1-2; Giulianova-Matese 3-3; Recanatese – Notaresco 4-4; Rieti-Campobasso 1-2; Tolentino –Vastese 0-2.

La classifica: Campobasso 71 (promosso in C), Notaresco 63, Pineto, Albalonga, Matese 52, Castelfidardo 49, Casletnuovo* 46, Montegiorgio 45, Vastese 45, Recanatese*, Rieti 43, Aprilia 41, Fiuggi, Vastogirardi 39, Tolentino 36, Giulianova 30, Agnonese, Porto Sant’Elpidio 14. (*una gara in meno)