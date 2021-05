Calcio, l’Agnone batte il Porto Sant’Elpidio e allontana l’ultimo posto

Una vittoria, la seconda consecutiva, che amplifica l’amarezza per quello che poteva essere ma non è stato, ovvero il raggiungimento del terz’ultimo posto in classifica che avrebbe evitato la retrocessione in Eccellenza. Dopo Giulianova, l’Olympia Agnonese sconfigge anche il Porto Sant’Elpidio e allunga sui marchigiani, ultimi, di quattro punti. Il gol vittoria dei granata porta la firma del giovane e interessantissimo Fabio Sapone, classe 2000 e alla sua seconda marcatura di fila. Nell’altro recupero di giornata il Giulianova cade ad Aprilia (1-0), mentre Vastogirardi-Castelnuovo è stata rinviata a causa di giocatori abruzzesi risultati positivi al Covid. Domenica prossima l’Olympia ospita al ‘Civitelle’ l’Atletico Fiuggi, quart’ultima gara del torneo.

La nuova classifica: Campobasso 67, Notaresco 69, Albalonga 49, Matese 48, Pineto*46, Castelfidardo 45, Castelnuovo a Vomano***43, Rieti 43, Recanatese* 42, Montegiorgio 42, Vastese 39, Aprilia 38, Fiuggi 33, Tolentino 33, Giulianova 28, Agnonese 14, Porto Sant’Elpidio 10. (ogni *una gara in meno).