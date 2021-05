Cup regionale, dipendenti ringraziano ‘Buccivoice’

Passaggio di consegna del Cup sanitario regionale tra la ‘Buccivoice’ e un’altra azienda che si è aggiudicata la nuova commessa. Le dipendenti della società agnonese ringraziano la proprietà, in particolare i titolari Nicola e Candido Bucci, con un breve ma intenso messaggio.

A voi che siete stati “capi” essenziali, attenti, premurosi, corretti, discreti e disponibili.

A voi che non ci avete mai chiamato “dipendenti” ma ” collaboratori”.

A voi che da 20 anni ci avete fatto sentire parte integrante di una famiglia, la famiglia Buccivoice.

A voi che siete persone speciali che porteremo nel cuore,

Il nostro grazie più sincero..

Le strade che oggi si dividono saranno sempre illuminate dalla stima e dall’affetto reciproco e ci permetteranno di guardare lontano…perché la Buccivoice siamo noi!

The show must go on.

I dipendenti della Buccivoice