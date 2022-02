Calcio, l’Agnonese a Bojano per restare sul tetto dell’Eccellenza molisana

Due settimane decisive per capire dove realmente può arrivare l’Olympia Agnonese nel campionato di Eccellenza molisana. Dopo l’aggancio in vetta al Termoli, i ragazzi del tecnico Michele D’Ambrosio sono chiamati ad una doppia trasferta che, classifica a parte, nasconde numerose insidie. Si parte nel pomeriggio dal ‘Colalillo’ di Bojano dove i granata privi degli squalificati Kone e Tizzani, nonché di capitan Litterio che in settimana ha deciso di abbandonare il gruppo, hanno un unico risultato a disposizione: la vittoria. Con i tre punti, infatti, la rosa del presidente Mario Russo resterebbe incollata al primo posto in attesa del recupero tra Termoli e Guglionesi. Alle pendici del Matese i Grifoni recuperano il centravanti D’Aguanno, che con Picozzi e Lieggi, avrà il compito di scardinare la difesa biancorossa tra le più perforate del raggruppamento (46 reti subite). Fischio d’inizio alle ore 15 e affidato al signor Daniele Piciucco della sezione di Campobasso. Inutile dire che le orecchie saranno protese al ‘Cannarsa’ dove i padroni di casa ospitano il Venafro, prossimo avversario degli altomolisani, mentre l’altro match-clou è quello di scena al ‘Lancellotta’ tra l’Isernia e il Campodipietra distante solo due lunghezze da Agnonese e Termoli. Insomma, una giornata tutta da seguire.

In serie D, il Vastogirardi ospita al ‘Di Tella’ il Notaresco per cancellare la debacle rimediata a Piedimonte Matese sette giorni fa. La contesa sarà diretta dal signor Giovanni Castellano della sezione di Nichelino che sarà coadiuvato dagli assistenti Caputo e Maione.

I risultati degli anticipi: Sesto Campano – Altilia 15-1; Campobasso 1919 – Pietramontecorvino 0-1.

Le gare di oggi: Bojano – Agnonese, Isernia – Campodipietra, Termoli – Venafro, Castel di Sangro – Cliternina, Gambatesa – Guglionesi, Volturnia – Aurora Ururi.

La classifica: Agnonese, Termoli (-1) 45, Campodipietra 43, Isernia 41, Venafro 35, Sesto Campano 34, Guglionesi 27, Ururi, Bojano 25, Pietramontecorvino 22, Gambatesa 19, Campobasso 1919 18, Cliternina 15, Volturnia 14, Castel di Sangro 9, Altilia 3.