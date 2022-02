Polizia stradale di Agnone, in arrivo due nuovi agenti

Due nuovi agenti in forza al distaccamento di Polizia stradale ‘Agatino Ezio Poidomani’ di Agnone. Manca solo l’ufficialità che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. I due poliziotti saranno aggregati nella caserma di via degli Emigranti per un periodo non inferiore ai tre anni. Con i nuovi arrivi sale a dodici la pianta organica del distaccamento agnonese che, inutile ribadirlo, svolge un servizio fondamentale di controllo e prevenzione sulle arterie a cavallo tra Molise e Abruzzo, in particolare nei lunghi periodi invernali. L’assegnazione di due agenti al distaccamento altomolisano vuole essere anche la risposta dello Stato all’escalation di furti verificatisi negli ultimi mesi in numerosi centri della provincia di Isernia.

