Calcio: l’Agnonese naufraga a Rieti, tris di reti dei laziali ai granata mai in gara

Non aver disputato una gara ufficiale da due mesi costa carissimo all’Olympia Agnonese che naufraga a Rieti. I padroni di casa rifilano tre reti all’undici di Senigagliesi mai in gara. I laziali dominano in lungo e largo la sfida e sbloccano il risultato con Marchi sul finale di primo tempo. Di Fioretti e Galvanio gli altri due gol messi a segno nella ripresa. Per i molisani il passivo avrebbe potuto assumere connotati più pesanti se Landi non avesse respinto un calcio rigore a Fioretti ad inizio gara. In più da registrare la traversa di Orchi e un gol annullato per fuorigioco all’attaccante 36enne Fioretti. In tutto ciò non si annovera un sola conclusione pericolosa da parte di capitan Chiavazzo e compagni nello specchio della porta difesa da Scaramuzzino. Insomma, nulla da fare per gli altomolisani che restano sul fondo della classifica malgrado le cinque gare da recuperare. Da rivedere gli ultimi arrivati. Nel prossimo incontro l’Agnonese incontrerà tra le mura amiche l’Albalonga.

Fc Rieti srl – Olympia Agnonese 3-0

Reti: 39’ Marchi, 52’ Fioretti, 61’ Galvanio

F.C. Rieti: Scaramuzzino, Tiraferri, Gualtieri (36’ st Mattei), Orchi, Scognamiglio (23’st Lo Porto), Montesi, Galvanio (25’ st Vari), Marchi, Fioretti (40’ st Martinelli), Esposito, Zona. A disp.: Caruso, Sadek, Nobile, Malandruccolo, Signate. All. Campolo

Ol. Agnonese: Landi, Vespa, Marfella, Di Lollo, Sgambati (27’ st Litterio), Melvan, Maniscalchi (23’ st Lombardi), Chiavazzo, Krajina (41’ st Di Ciocco), Quarta (13’ st Angelini), Del Gaudio (13’ st Amozou). A disp.: Marinca, Cassinis, Milone, Carnevale, Di Ciocco. All. Senigagliesi

Arbitro: Cutrofo di Catania

Note: gara disputata a porte chiuse. Al 17’ del primo tempo Landi respinge un rigore a Fioretti. Ammoniti: Orchi, Marchi, Vespa, Di Lollo, Gualtieri, Esposito. Angoli: 6-3. Recupero: 2’+4’

Gli altri risultati di giornata: Vastese-Castlnuovo Vomano 0-1 (giocata ieri); Recanatese-Castelfidardo 1-1; Giulianova-Aprilia 0-1; Pineto – Fiuggi 1-1; Albalonga-Notaresco 1-0. Rinviate: Vastogirardi-Matese; Tolentino-Campobasso; Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio.