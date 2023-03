Scossa di terremoto in alto Molise, l’epicentro a Vastogirardi

Trema la terra in alto Molise. Nella notte scossa di terremoto di magnitudo 3 con epicentro Vastogirardi ad una profondità di 20 chilometri. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è avvenuto all’1,35 ed è stato avvertito in maniera netta ad Agnone dove più di qualcuno si è riversato in strada. Due precedenti scosse di magnitudo 2,4 e 2,7, sono state rilevate con epicentro sempre Vastogirardi nella mattinata di ieri (6,09 e 6,10). Al momento non si registrano danni a cose e persone.

