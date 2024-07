Calcio, l’Agnonese riparte da Giovanni Menna e Antonio Dell’Oglio

E’ fatta: Giovanni Menna e Antonio Dell’Oglio sono i due nuovi tecnici dell’Olympia Agnonese. L’accordo raggiunto nella tarda serata di ieri all’interno della sede sociale di viale Castelnuovo. Menna, in passato ha guidato alcune formazioni del settore giovanile granata e vanta esperienze simili a Termoli e Montenero dove con la juniores si è laureato campione regionale. Per Antonio Dell’Oglio, il cui curriculum non ha bisogno di presentazioni, si tratta di un ritorno dopo l’annata di Lanciano con la promozione dell’undici abruzzese in Eccellenza. Si tratta di due tasselli fondamentali da cui ripartire al di là della categoria. Dopo la retrocessione nel torneo di Promozione l’Agnonese attende i primi di agosto per sapere se la domanda di ripescaggio verrà accolta. Nel frattempo la società di Mario Russo piazza i primi due colpi con la speranza di riaccendere l’entusiasmo della piazza ormai delusa da stagioni con molte ombre e poche luci e costate l’amaro epilogo dello scorso campionato.

