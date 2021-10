Calcio, l’Agnonese si impone sul Venafro e vola in solitaria al secondo posto in classifica

Un’Olympia cinica e concreta supera il Venafro con il classico risultato all’inglese. Nel giorno in cui i granata ritrovano il tifo organizzato, la vittoria nel derby matura nei secondi quarantacinque minuti di gioco. I gol, di ottima fattura, portano la firma del centravanti Konè e dell’esterno Antonelli che proiettano gli altomolisani al secondo posto in solitaria a due sole lunghezze dalla battistrada Termoli corsara ad Isernia. A cinque giornate dall’inizio del campionato alzasse la mano chi avrebbe immaginato un exploit del genere. Merito della società del presidente Mario Russo, degli operatori di mercato, Paolo Scampamorte e Alessio D’Ottavio, che nonostante un budget ridotto all’osso, hanno saputo allestire una rosa affiatata formata in prevalenza da giovani, ma soprattutto di due tecnici dall’esperienza di Michele D’Ambrosio e Antonio Dell’Oglio, i quali, sin dall’inizio hanno creduto nel progetto. Tra sette giorni l’Agnonese sarà di scena sul rettangolo della Nuova Cliternina ultima in classifica con un punto all’attivo. Sognare è lecito…

Nel campionato di serie D secca battuta d’arresto per il Vastogirardi che a Noterasco rimedia una pesante sconfitta (4-1) nonostante l’illusorio pareggio firmato da capitan Ruggieri.

Tutti i risultati della V giornata di campionato: Campobasso 1919 – Aurora Ururi 2-1; Sesto Campano – Pietramontecorvino 1-1; Bojano – Cliternina 5-0; Castel di Sangro – Altilia 3-1; Isernia – Termoli 1-3; Agnonese – Venafro 2-0; Gambatese – Campodipietra 0-3; Volturnia – Real Guglionesi 1-2.

La classifica dell’Eccellenza molisana: Termoli 15, Agnonese 13, Sesto Campano 11, Campodipietra 10, Ururi 9, Isernia, Pietramontecorvino, Volturnia 7, Venafro, Bojano, Castel di Sangro, Campobasso 1919 6, Gambatesa, Guglionesi 4, Altilia 3, Cliternina 1.

Risultati e classifica del girone F di serie D



Aurora Alto Casertano-Recanatese 0-2 (32’pt Grieco, 28’st Giampaolo)

Castelfidardo-Castelnuovo Vomano 3-2 (47’pt Bracciatelli, 41’st Rizzi, 46’st Cardinali – 36’pt autogol, 43’Ripa)

Chieti-Alma Juventus Fano 1-1 (21’st Fabrizi – 44’pt Casolla)

Matese-Vastese 1-0 (45’st El Ouazni)

Montegiorgio-Atletico Fiuggi 1-3 (11’pt Albanesi – 6’pt Rizzitelli, 12’pt Ficara, 33’st Forgione)

Pineto-Trastevere 1-0 (32’st Barlafante)

Notaresco-Vastogirardi 4-1 (24’pt Maio, 36’pt Maio, 14’st Valenti, 23’st Lopez Petruzzi – 28’pt Ruggieri)

Sambenedettese-Porto D’Ascoli 0-2 (29’pt Napolano, 5’st Battista)

Tolentino-Nereto 3-0 (11’pt Padovani, 8’st Padovani, 40’st Aloisi)

Classifica: Pineto, Tolentino, Atletico Fiuggi, Trastevere, Notaresco, Porto D’Ascoli, Recanatese 9, Chieti, Castelnuovo 7, Castelfidardo 6, Alma Fano, Matese 5, Vastese 3, Vastogirardi 2, Nereto, Montegiorgio, Alto Casertano 1, Sambenedettese 0.