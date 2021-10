Paglione giura sulla Costituzione: «Quarto mandato da sindaco, resta intatto il senso del dovere»

«Oggi giornata solenne. Si è insediato il nuovo Consiglio comunale e io ho giurato sulla nostra Costituzione. È sempre una grande emozione, anche per un politico ed amministratore di lungo corso come me, prestare giuramento sulla nostra Carta fondamentale, nata dall’antifascismo e dalla resistenza».

Così Candido Paglione, sindaco rieletto di Capracotta, nel giorno dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

«È il quarto giuramento da sindaco, ma resta intatto il senso del dovere e l’imperativo dell’impegno per la comunità che mi ha di nuovo affidato il compito di governarla. Ce la metterò tutta, come sempre, insieme alla squadra che mi affianca, per non deluderla».