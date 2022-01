Calcio: l’Agnonese si riprende la seconda posizione, buon pari del Vastogirardi nelle Marche

Ritorno in campo scoppiettante per l’Olympia Agnonese che nella prima giornata di ritorno rifila sei reti al malcapitato Campobasso 1919. Per i granata doppiette di D’Aguanno e Kone (nuovo capocannoniere del gruppo) mentre a chiudere i giochi le reti di Picozzi e Di Ciocco. I tre punti conquistati al ‘Civitelle’ consentono all’undici di D’Ambrosio di tornare in seconda posizione, complice la pesante sconfitta del Campodipietra a Guglionesi. Il Termoli capolista a Ururi fatica le proverbiali sette camice ma mantiene le distante (+6) dagli altomolisani. Nel prossimo turno capitan Litterio e compagni sono attesi dall’insidiosa trasferta di Sesto Campano dove saranno orfani, così come per tutto il ritorno, dell’attaccante Basilio Antonelli che ha lasciato la rosa per problemi lavorativi.

In serie D il Vastogirardi strappa un ottimo punto sul difficile campo del Castelfidardo e con una partita da recuperare sogna la quinta posizione che significherebbe play-off.

Il tabellino di Agnonese – Cb 1919

Reti: 8’ e 18’ D’Aguanno, 25’ Picozzi, 64’ e 72’ Konè, 71’ Di Ciocco

Ol. Agnonese: Maggi (73’ Cristinzio Mat.), Mancino, Litterio, Pizzulli (63’ Barbieri), Pistillo, Pierreton (73’ Vitale), Tizzani, Brunetti, D’Aguanno (59’ Di Ciocco), Picozzi, Lieggi (59’ Konè). All.: D’Ambrosio.

Campobasso 1919: Ragone, Anzalone, Ventrone, Grieco (53’ Franchelli), Grillo Al., Casillo, Ranieri, Laudizio (60’ Ancuta), Petti (73’ Falcione), Zaccaro, Mozzillo. All.: Bagnoli.

Arbitro: Matarese di Termoli

Note: al 31’ il Campobasso 1919 fallisce un rigore con Zaccaro (parato da Maggi). Ammoniti: Brunetti e Barbieri (OA); Grieco e Franchelli (C).

Tutti i risultati della prima di ritorno: Venafro – Castel di Sangro rinviata; Altilia – Gambatesa 0-5; Ururi – Termoli 2-3; Bojano – Sesto Campano 1-3; Cliternina-Volturnia 2-0; Agnonese – Cb 1919 6-0; Pietramontecorvino-Isernia 1-2; Guglionesi – Campodipietra 3-0.

La nuova classifica: Termoli (-1) 45, Agnonese 39, Isernia 35, Sesto Campano 30, Venafro 29, Guglionesi 27, Ururi 25, Bojano 22, Pietramontecorvino, Cb 1919 15, Cliternina 11, Volturnia 10 Castel di Sangro 9, Altilia 3.

Il tabellino di Castelfidardo – Vastogirardi

Castelfidardo: Demalija 6,5, Morganti 5,5 (37’ st Daniello sv), Mataloni 6, Fermani 6, Baraboglia 6,5, Gega 5,5, Cusimano 6, De Cesare 6,5 (31’ st Hoxha 6), Braconi 5, Perkovic 6,5 (40’ st Palladini sv), Cardinali 6. A disp.: Sprecace, Fabiani, Markiewicz, Murati, Testa, Baldoni. ALL.: Manoni 6.

Vastogirardi: Di Stasio 7,5, Montuori 6, Minchillo 6, Guadalupi 6, Ruggieri 6,5, Secondo 6 (11’ st Donatelli 5,5), Alagia 6, Irace 6, Prado 6 (25’ st Mazzeo 6), Guida 6,5 (47’ st Gargiulo sv), Salatino 5,5 (42’ st Buglia sv). A disp.: Castelli, Nespoli, Della Ventura, Dargenio, Rinaldi. ALL.: Prosperi 6.

Arbitro: Cerea di Bergamo 6,5. Guardalinee: Cossovich ed Ercolani.

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti: Mataloni (C), De Cesare (C). Angoli: 5-3 per il Castelfidardo. Recupero: pt 1’, st 4’.