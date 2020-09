Calcio, l’Agnonese vicino all’accordo con l’allenatore Stefano Senigagliesi

Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di silenzi, l’Olympia Agnonese è ad un passo dall’annuncio del nuovo allenatore. Nelle prossime ore, infatti, il club granata dovrebbe raggiungere l’accordo con il tecnico ex Sangiustese, Muravera e Villacidrese, Stefano Senigagliesi. Nativo di Osimo (An), classe ’64, Senigagliesi avrebbe accettato il progetto propostogli dalla società molisana che punterà tutto sulla valorizzazione dei giovani. Tra i risultati raggiunti, Senigagliesi vanta una semifinale play-off in D – stagione 2018-2019 – sulla panchina della Sangiustese. In alto Molise il tecnico marchigiano porterà con sé l’allenatore in seconda e il preparatore atletico, mentre resta da decifrare il preparatore dei portieri. Stesso discorso anche per il direttore sportivo chiamato a dover allestire l’intera rosa visto che della passata stagione non è rimasto alcun calciatore. Il nome del possibile operatore di mercato sarebbe vicino ad una vecchia conoscenza del calcio molisano quale Giovanni Santone, ex diesse del Campobasso (gestione Rizzi) e vicinissimo al progetto dell’Olympia che tra le altre cose vedrà main-sponsor la Colaizzo Gc Motors. Il nuovo presidente del progetto granata con molte probabilità sarà Antonio Melloni, storica bandiera e segretario del club di viale Castelnuovo. La preparazione potrebbe avere inizio nei prossimi giorni.

Correlati