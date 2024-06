Calcio, l’Olympia Agnonese conferma la volontà di inoltrare domanda di ripescaggio in Eccellenza

Dalla Polisportiva Olympia Agnonese riceviamo e pubblichiamo una nota stampa a firma del presidente Mario Russo.

Il 19 Maggio l’Olympia Agnonese ha salutato la massima serie calcistica regionale chiudendo un ciclo sportivo indimenticabile che ha visto i suoi fasti nella partecipazione a quattordici stagioni consecutive in Serie D, segno indelebile di un’epoca storica per il calcio non solo agnonese ed Altomolisano, ma anche regionale. Sportivamente tutto questo è molto triste per la nostra società; ci abbiamo provato in tutti i modi, con orgoglio e dignità, cercando sempre con impegno e abnegazione di riuscire a “salvare” la categoria. Purtroppo con enorme dispiacere dobbiamo accettare il verdetto del campo che ci ha visti retrocedere dalla massima serie calcistica regionale. Nonostante tutto ci teniamo comunque in maniera particolare a ringraziare i nostri encomiabili tifosi, tutti i collaboratori che, lavorando lontano dai riflettori, non hanno mai fatto mancare il loro impegno e tutti gli Sponsor che ci hanno supportato diventando tutti insieme parte integrante e fondamentale della famiglia Olympia Agnonese.

Servirà del tempo per smaltire la delusione, ma vogliamo sin da subito raccogliere tutte le forze ed energie per ripartire e ritornare dove ci compete e per farlo ci piacerebbe contare sul supporto dei tifosi e di tutti quelli che amano l’Olympia Agnonese. In questo anno negativo dal punto di vista sportivo, ci deve essere comunque consentito di rivendicare una oculata, trasparente ed equilibrata gestione economica, oltre che una organizzazione societaria, senza alcun dubbio, di categoria superiore. Rivendichiamo inoltre con orgoglio e forza anche una splendida stagione dell’SGS (Settore Giovanile Scolastico), la Scuola Calcio infatti in questo anno sportivo ha visto impegnati i nostri ragazzi in oltre 130 incontri con encomi ricevuti da ogni parte di Italia.

Per quanto comunque successo, considerati gli evidenti risultati sportivi negativi e dopo avere appreso da qualche sito giornalistico locale di un presunto interessamento da parte di nuove figure pronte a subentrare all’attuale dirigenza; la stessa ribadisce che se questo interessamento fosse reale e concreto, è disposta a farsi da parte e se invece quanto riportato dalla stampa locale non dovesse corrispondere a verità, è consapevole di dover proseguire nell’impegno sociale e sportivo, magari anche grazie all’ausilio di altri soggetti perché, ribadiamo, l’Olympia Agnonese è patrimonio di tutti!. Riportiamo infine che nella riunione del direttivo svoltasi il 29 maggio scorso, all’unanimità dei presenti si è concordato di inoltrare la “domanda di ripescaggio” nel campionato di Eccellenza regionale, tenendo conto che in caso di non accoglimento si provvederà all’iscrizione al campionato di Promozione. Chiaramente per mantenere fede al nostro impegno è necessaria una fattiva e concreta collaborazione da parte dell’Amministrazione Comunale e delle attività commerciali presenti sul territorio.