Calcio, l’Olympia Agnonese paga la prima rata e si iscrive alla serie A molisana

Iscrizione al fotofinish per l’Olympia Agnonese che parteciperà al campionato di Eccellenza. Nell’ultimo giorno utile – ieri per chi legge – il club granata ha provveduto a versare la prima rata (3.200 euro) dell’intero importo previsto per partecipare al massimo torneo regionale. Il tutto dopo una corsa contro il tempo che ha visto protagonisti, in particolare, il sindaco di Agnone, Daniele Saia e il presidente, Mario Russo il quale, insieme ad altri dirigenti, conferma le sue irrevocabili dimissioni. L’Olympia dunque si iscrive alla serie A molisana seppur senza società e una rosa ancora tutta da costruire.

