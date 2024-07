Calcio, l’Olympia inoltra domanda di ripescaggio in Eccellenza e pensa ai tecnici Patriarca e Dell’Oglio

L’Olympia Agnonese ha ufficializzato la domanda di ripescaggio nel campionato di Eccellenza molisana. Dopo la retrocessione dello scorso campionato, la società presieduta da Mario Russo, ha inoltrato la documentazione necessaria richiesta dal Comitato regionale in merito al ripescaggio. Per sapere se la domanda dell’Olympia andrà a buon fine bisognerà attendere il primo agosto, quando scadranno i termini di iscrizione al massimo torneo regionale.

Nel frattempo il club di viale Castelnuovo si muove per individuare la nuova guida tecnica. Diversi i nomi circolati nelle ultime ore che avrebbero dato la loro disponibilità. Su tutti quelli di Vittorio Patriarca, ex tecnico del Vastogirardi e attuale vice di Marco Maestripieri sulla panchina della juniores regionale, e Antonio Dell’Oglio, l’anno scorso a Lanciano dove ha vinto il campionato di Promozione abruzzese. Entrambi avrebbero dato piena disponibilità a sposare un progetto totalmente rinnovato che vedrà Pino Verdile nelle vesti di direttore generale coadiuvare le operazioni in entrata e uscita