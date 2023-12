Calcio, l’Olympia riabbraccia il centrocampista Brunetti e preleva del Geraci un attaccante egiziano

Alla vigilia dell’importante gara salvezza contro il Difesa Grande Termoli 2016, in casa Olympia Agnonese si registrano operazioni in entrata e uscita. La società del presidente Mario Russo, infatti, riabbraccia il centrocampista, classe 2002, Angelo Brunetti in questa prima fase di torneo in forza al Miglianico-Lanciano (Promozione abruzzese).

Altro colpo in entrata quello dell’attaccante egiziano, classe 2000, Omar Abdelazim, ex Geraci (Eccellenza siciliana). Nel frattempo il club granata saluta il centrocampista Simone Abbate accasatosi all’Angelana 1930 (Eccellenza umbra) e svincola l’esterno Santi Mancuso.

“Ad entrambi i calciatori il ringraziamento per l’impegno profuso nel corso della prima parte di campionato. La società – conclude Russo – resta vigile sul mercato e non esclude nuovi arrivi al fine di rinforzare il già valido organico a disposizione di mister Carmelo Gioffrè“.