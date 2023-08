Calcio, l’Olympia si iscrive in Eccellenza ma il futuro societario resta incerto

L’Olympia si iscrive al massimo campionato regionale grazie alla disponibilità economica di un benefattore. Si tratta dell’ex manager Enzo Delli Quadri, che sotto la spinta del presidente dimissionario Mario Russo, ha deciso di mettere mano alla tela e assicurare il pagamento della prima rata (tremila euro). E’ quanto evinto dall’assemblea pubblica tenutasi ieri sera in Piazza Unità d’Italia alla presenza di decine di simpatizzanti e appassionati del Grifo granata. A convocare l’incontro per cercare di trovare soluzioni alla crisi del club, il sindaco Daniele Saia. Ancora una volta assente il delegato allo Sport, Franco Marcovecchio. Compiuto il primo passo, resta da capire chi verserà la restante parte dell’iscrizione (circa ottomila euro) e soprattutto chi formerà il nuovo direttivo che avrà il compito di allestire una rosa in vista di Coppa Italia e campionato. A riguardo nei prossimi giorni sarà convocato l’ennesimo incontro. Ma al momento la notizia del giorno è che l’Olympia ha formalizzato l’iscrizione al campionato di Eccellenza molisana. Tutto il resto si vedrà…

