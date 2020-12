Calcio, Marinelli: “Diakitè in A? L’Agnone incasserebbe un bel gruzzolo” (video-intervista)

L’ennesimo stop del campionato di serie D, gli ultimi risultati dell’Olympia e chi vincerà il torneo. Ed ancora: Diakitè pronto per la serie A, Gloria Marinelli e la nazionale, il ritorno di Lucio Boris Di Lollo in granata e l’addio di Pippo Litterio. Intervista a tutto tondo de l’Eco online a Mauro Marinelli, ex tecnico e bandiera dell’Agnonese, oggi attento osservatore di quanto accade sui rettangoli da gioco e fuori. Ecco cosa dice.

