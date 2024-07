Calcio molisano in lutto: se n’è andato Gigi Marchetti, talentuoso centrocampista di Campobasso e Agnonese

Calcio molisano in lutto: se n’è andato Gigi Marchetti (nella foto a destra con Sante Marinelli). L’ex centrocampista di Campobasso e Olympia Agnonese è deceduto nel capoluogo di regione dove risiedeva. Originario di Pescopennataro, classe 1961, Marchetti approdò ad Agnone nella stagione ’87-’88 nel campionato di Promozione campana (non esisteva ancora l’Eccellenza) per volontà del compianto direttore generale, Elio Ciccorelli. Calciatore eclettico, elegante e dalla grande fisicità, entrò subito nel cuore dei tifosi e della dirigenza granata grazie alle sue giocate.

Solo qualche anno fa era tornato ad Agnone per una rimpatriata con gli ex compagni di quella fantastica squadra che sotto la guida dal tandem, Nicola Bucci–Gino Cerimele, sfiorò la promozione in serie D piazzandosi alle spalle di Real Aversa e Maddalonese. Nella sua carriera da calciatore, Marchetti ha indossato le casacche di Campobasso, Potenza, Castel di Sangro e Martina. La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto la cittadina altomolisana. “Gigi Marchetti è stato uno dei giocatori più talentuosi che ha vestito la gloriosa maglia dell’Olympia. La società si associa al dolore della famiglia”, il ricordo su facebook di Mauro Marinelli, attuale dirigente del club granata ed ex compagno di squadra di Marchetti a metà degli anni ’80.