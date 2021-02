Calcio, New Energy: “Senigagliesi resta al suo posto. In arrivo tre elementi”

Stefano Senigagliesi resta al suo posto. La New Energy Srl, proprietaria dell’Olympia Agnonese, conferma piena fiducia al tecnico marchigiano. Nonostante le due sconfitte consecutive (Recanatese e Fiuggi), i sette gol subiti e il penultimo posto in graduatoria, la società granata fa quadrato intorno al suo mister.

“In un momento di difficoltà dovuto in particolare a risultati che non arrivano – dichiara la New Enwergy – trovare nell’allenatore il capro espiatorio è pratica assai diffusa. Tuttavia non sarà il caso dell’Agnonese. Infatti, restiamo dell’avviso che il lavoro svolto da Senigagliesi è di ottimo livello e, nel frattempo, come dirigenza cercheremo di migliorare la rosa sotto l’aspetto tecnico. A riguardo – proseguono dalla New Energy, che di fatto azzera le voci di un possibile avvicendamento sulla panchina granata – nella giornata odierna arriveranno tre elementi che andranno rinforzare l’organico in vista della sfida di mercoledì ad Aprilia. Infine – concludono – rinnoviamo il nostro appello a cittadinanza e tifosi di restare vicini alla squadra e remare tutti nella stessa direzione in modo tale da poter raggiungere l’agognata salvezza che resta l’obiettivo prioritario del club”.